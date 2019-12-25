Нападение бездомной собаки на ребенка изучат в СК Ленобласти

Отмечается, что будет дана оценка деятельности соответствующих органов при осуществлении деятельности по обращению с животными и защиты прав несовершеннолетних.

После публикации информации в СМИ о нападении бездомной собаки на ребенка в Ленинградской области СК по региону объявил о проведении доследственной проверки.

Отмечается, что после проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка. Отдельно будет дана оценка деятельности соответствующих органов при осуществлении деятельности по обращению с животными и защиты прав несовершеннолетних, отмечают в пресс-службе областного Следкома.

Напомним, в Киришском районе 26 июня бездомная собака набросилась на ребёнка. Врачи госпитализировали 6-летнего мальчика из посёлка Глажево. У ребёнка зафиксировали множественные укусы головы и тела. После оказания медицинской помощи пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.

Фото: Piter.tv