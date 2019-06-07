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В Ленбласти собака накинулась на ребёнка
Сегодня, 13:48
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ruzannar

В Ленбласти собака накинулась на ребёнка

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У него зафиксированы укусы головы и тела.

Стало известно, что в Киришском районе 26 июня бездомная собака набросилась на ребёнка. Об этом сообщили 74news. Врачи госпитализировали 6-летнего мальчика из посёлка Глажево.

У ребёнка зафиксировали множественные укусы головы и тела. Известно, что после оказания медицинской помощи пострадавшего отправили на амбулаторное лечение. Полиция выясняет причины случившегося.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти собака откапала связанный скелет в бюстгальтере.

Фото: Pixabay

Теги: агрессивная собака, больница в ленобласти, собака покусала ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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