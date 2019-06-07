В Ленбласти собака накинулась на ребёнка

Стало известно, что в Киришском районе 26 июня бездомная собака набросилась на ребёнка. Об этом сообщили 74news. Врачи госпитализировали 6-летнего мальчика из посёлка Глажево.
У ребёнка зафиксировали множественные укусы головы и тела. Известно, что после оказания медицинской помощи пострадавшего отправили на амбулаторное лечение. Полиция выясняет причины случившегося.
Ранее мы сообщили, что в Ленобласти собака откапала связанный скелет в бюстгальтере.
Фото: Pixabay
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