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В Ленобласти собака откапала связанный скелет в бюстгальтере
Сегодня, 9:29
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Alena_Zinovieva

В Ленобласти собака откапала связанный скелет в бюстгальтере

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Останки были зарыты на глубине 70 сантиметров.

Вечером 20 июня в полицию Выборгского района Ленобласти обратился житель поселка Лужки и заявил об обнаружении человеческих останков. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, его собака откапала человеческие кости во дворе дома. Рядом со скелетом лежали обрывки веревки, футболка и бюстгальтер.

На место происшествия приехали полицейские. Они нашли четыре кости, предположительно человека. Они были зарыты на глубине 70 сантиметров. Их забрали и отправили в морг на исследование. Также стражи порядка забрали пять фрагментов полимерной веревки, розовую футболку, бюстгальтер и образцы почвы грунта.

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Фото: pixabay.com

Теги: скелет, труп, человеческие останки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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