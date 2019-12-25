На Пискаревском проспекте дерево насмерть придавило мужчину

Бездыханное тело петербуржца нашли между территорией магазина "Лента" и ж/д путями.

Вечером 21 июня полиции Петербурга стало известно об обнаружении трупа мужчины возле дома №59 на Пискаревском проспекте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Бездыханное тело лежало между территорией продуктового магазина "Лента" и железнодорожными путями. По предварительным данным, на мужчину упало дерево и насмерть придавило его. Внешние признаки насильственной смерти на теле погибшего не зафиксированы.

Личность мужчины пока не установлена. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что тело девушки с тату рыси и труп пенсионера вытащили из воды в Петербурге.

Фото: Piter.TV