Тело девушки с тату рыси и труп пенсионера вытащили из воды в Петербурге

У обоих нет признаков насильственной смерти.

В Петербурге из двух водоемов вытащили два трупа. Тело пенсионера спасатели достали из Невы, а мертвую девушку с пирсингом и татуировкой нашли на пляже Канонерского острова. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Утром 18 июня напротив памятника Ломоносова из вод Невы вытащили труп мужчины, которому на вид 80 лет. Через непродолжительное время выяснилось, что это мужчина 1945 года рождения, который проживал на Выборгском шоссе. На теле нет признаков насильственной смерти.

Тело женщины обнаружили накануне по адресу Канонерский остров, 7. Труп находился на пляже после утопления. На вид погибшей 30-35 лет, в пупке пирсинг, на пояснице набита тату рыси, волосы короткие, была одета в сплошной купальник и юбку.

Родители убитого молнией мальчика работают кассиром и паяльщиком.

Фото: Piter.TV