В Ленобласти найдено тело мертвого солдата

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Выборгском районе на территории воинской части обнаружено тело мертвого солдата. Об этом сообщила пресс-служба 47news.

О происшествии стало известно 27октября. Парень найден в помещении уже мертвым. Следствие пока не называет причины гибели военнослужащего. Однако по данным следствия, третьи лица не причастны к смерти сослуживца. Пресс-служба ЗВО готовит комментарий по данному происшествию.

В воинской части №02511 находится 138 гвардейская Красносельская ордена Ленина Краснознаменная мотострелковая бригада. Ранее здесь уже были засвидетельствованы подобные случаи с солдатами. Весной 2019 года в воинской части повесился контрактник.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге столкнулись два легковых автомобиля.

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