В Ленобласти начнутся ночные заморозки с 21 сентября

В среду, 21 сентября, в Петербург придет антициклон. На несколько дней в городе погода вновь станет тихой и однообразной. Об этом написал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.
Колесов рассказал, что завтра в городе пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днём будет держаться на отметках +10…+14 градусов. В Ленобласти по ночам возможны заморозки до -1 градуса.
Ранее в среду в Петербурге ожидается облачность и кратковременные дожди.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все