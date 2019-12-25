В Ленобласти начнутся ночные заморозки с 21 сентября

Температура воздуха днём будет держаться на отметках +10…+14 градусов.

В среду, 21 сентября, в Петербург придет антициклон. На несколько дней в городе погода вновь станет тихой и однообразной. Об этом написал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Колесов рассказал, что завтра в городе пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днём будет держаться на отметках +10…+14 градусов. В Ленобласти по ночам возможны заморозки до -1 градуса.

Ранее в среду в Петербурге ожидается облачность и кратковременные дожди.

Фото: Piter.tv



