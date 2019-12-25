В среду в Петербурге ожидается облачность и кратковременные дожди

Город продолжит ощущать на себе влияние тыловой части циклона.

Во вторник, 20 сентября, Петербург останется в зоне тыловой части циклона, центр которого расположился над Архангельской областью. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Специалист отметил, что погода сегодня будет преимущественно облачной. Кроме того, ожидаются кратковременные дожди. Температура в городе составит от +11 до +13 градусов. Порывы северо-западного ветра достигнут от 4-9 м/с.

Атмосферное давление повысится и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы сообщили о том, что максимальная температура в Ленобласти составит +14 градусов 20 сентября.

Фото: Piter.TV