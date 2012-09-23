  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Максимальная температура в Ленобласти составит +14 градусов 20 сентября
Сегодня, 16:16
34
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Максимальная температура в Ленобласти составит +14 градусов 20 сентября

0 0

Ночью в регионе обещаны обильные дожди, особенно в западной части.

Во вторник, 20 сентября, в Ленинградской области сохранится облачность и пройдут дожди. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

Ночью столбики термометров покажут +6...+11 градусов. Дневная температура будет достигать +9...+14 градусов. Порывы северо-западного ветра составят от 7 до 12 м/с.  Атмосферное давление будет повышаться.

Кроме того, в тёмное время суток в Ленобласти обещаны обильные дожди, особенно в западной части региона.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург встал на путь активного циклона 19 сентября.

Фото:  Piter.tv; МЧС

Теги: ленинградская область, мчс, осень, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии