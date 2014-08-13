Петербург встал на путь активного циклона 19 сентября

После 12:00 в городе ожидаются сильные дожди.

В понедельник, 19 сентября, Петербург будет находиться на северной периферии пришедшего с юга циклона "Рейли". За счёт холодных воздушных масс в город придут сильные дожди и ветра, особенно в восточной части города. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня температура составит +12…+14 градусов. Порывы северного и северо-западного ветра составят 7-12 м/с. Атмосферное давление упадёт до отметки 744 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник кратковременные дожди вернутся в город, температура изменится мало.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в ближайшие три дня будет пасмурная погода.

Фото: Piter.TV