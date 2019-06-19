В Ленобласти начнется достройка проблемного ЖК "Янинский каскад"

На решение проблемы обманутых дольщиков планируется направить 10,9 млрд рублей.

До конца этой недели рабочие приступят к завершению строительства ЖК "Янинский каскад" в Ленинградской области, об этом рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

По словам зампреда регионального правительства Евгения Барановского, экономическая обстановка не помешает работе по восстановлению прав обманутых граждан.

На решение проблемы обманутых дольщиков планируется направить 10,9 млрд рублей. Отмечается, что такую же сумму должен выделить федеральный Фонд развития территорий.

Работы в этом ЖК прекратились в 2010 году после признания компании "Строительное управление" банкротом, которая и занималась строительством. В жилом комплексе реализовано 135 квартир из 176.

Ранее мы писали, что городской реестр обманутых дольщиков закроют в Петербурге. За закрытие реестра для новых дольщиков проголосовали 37 депутатов, против было 9.

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