Городской реестр обманутых дольщиков закроют в Петербурге

За закрытие реестра для новых дольщиков проголосовали 37 депутатов, против было 9.

Депутаты на заседании в ЗакСе Петербурга поддержали закрытие городского реестра обманутых дольщиков с 31 марта этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 2 марта.

Сейчас в нем находятся 149 человек. Как заявил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, на сегодняшний день "это гипертрофированная забота о тех, кого нет. Уже нет таких случаев".

Так в 2016 человек в реестр занесли 57 человек, в 2018 – 12, а в прошлом году – 5 человек. По словам депутата ЗакСа Александра Рассудова, снижение числа связано с изменениями в законодательстве.

За закрытие реестра для новых дольщиков проголосовали 37 депутатов, против было 9.

Ранее дольщики проблемного ЖК "Ломоносовъ" встретились с застройщиком на стройплощадке.

Фото: Piter.tv

