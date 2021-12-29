Дольщики проблемного ЖК “Ломоносовъ” встретились с застройщиком на стройплощадке

График работ контролирует Комитет по строительству Петербурга.

Дольщики проблемного ЖК "Ломоносовъ" встретились с застройщиком, управляющей компанией и представителями Комитета по строительству. На сегодняшний день две очереди строительства завершены, третья и четвертая очередь передана новому застройщику, сообщает портал "Строительный Петербург".

Дольщики высказали замечания застройщику ООО "Петрострой" о проблемах с кровлей, водоснабжением, лифтами и отоплением. График работ и качество строительства контролирует Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

Второй корпус – получено разрешение на ввод в эксплуатацию, люди приступили к получению квартир. Было предъявлено 45 квартир в соответствии со списком дольщиков, из них 40 квартир передано, то есть подписаны акты приема и передачи, и дольщики уже имеют право для регистрации своих квартир в Росреестре и получения их в вечное пользование. Эдуард Бережной, начальник отдела сопровождения долевого строительства "Управления строительными проектами"

Достраивать жилой комплекс в Петродворцовом районе будет инвестор ГК "Лидер Групп" в лице ООО "Специализированный застройщик Капитан". График работ согласован Комитетом по строительству: завершить строительство планируется в 2023 году, ключи выдадут жителям в начале 2024 года.

Фото и видео: Строительный Петербург