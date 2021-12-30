Дольщики проблемного ЖК "Ломоносовъ" встретились с новым застройщиком

В Комитете по строительству прошла встреча с инициативной группой дольщиков ЖК "Ломоносов". На встречу с дольщиками приехали представители застройщика "Петрострой" и инвестора ГК "Лидер Групп", который будет достраивать ЖК. Участники обсудили график завершения достройки проблемного ЖК и ответили на вопросы о контроле строительства.

Это будет Комитет по строительству контролировать сроки и качества и служба строительного надзора. Мы будем двумя службами контролировать до передачи ключей. Игорь Креславский, глава Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Договоры с 1398 дольщиками были заключены с 2016 года, квартиры должны были сдать в 2019 году. ЖК в Петродворцовом районе планируют полностью достроить до конца 2023 года, первый и второй корпус уже готовы. Третий и четвертый корпус передали новому застройщику взамен на земельные участки от города.

Фото и видео: Строительный Петербург