В Ленобласти начался ремонт трассы, связывающей три района

10 из 110 запланированных для ремонта километров областных дорог придутся на участок Толмачево - Нарва.

Дорожные ремонтные службы приступили к обновлению покрытия на 10-километровом участке трассы Толмачево - Нарва в Лужском районе Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главы дорожного комитета Ленобласти Дениса Седова, часть работ придется на поселок Осьмино, располагающийся на выбранном для ремонта участке. Жители поселка уже не раз обращали внимание на плачевное состояние дорог в населенном пункте. Ремонтные бригады уже сняли старый асфальт и приступили к укладке выравнивающего слоя. Помимо замены покрытия им еще предстоит очистить полосы отвода, заменить остановки и отремонтировать водопропускные трубы.

Дорога Толмачево - Нарва объединяет Лужский, Волосовский и Кингисеппский районы и связывает прямым путем две федеральные трассы: Киевское шоссе и А-180 "Нарва". Трассой также пользуются водители в качестве альтернативного маршрута в сторону Москвы. Работы проводятся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Ранее в Ленобласти начался ремонт Гостилицкого шоссе.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области