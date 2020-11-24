В Ленобласти началось строительство пассажирского причала на Неве

Новый пассажирский причал позволит развивать туристические связи с Финляндией.

1 июля в Ленинградской области началось строительство нового пассажирского причала на Неве. Причал появится у музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировске и будет использоваться для средних круизных и скоростных пассажирских судов. В зоне строительства уже установили плавкран и начинается подготовка к погружению свайного основания. Причал планируется ввести в эксплуатацию к ноябрю 2021 года.

О строительстве сразу нескольких новых причалов в Ленобласти ранее рассказывал глава комитета по транспорту Михаил Присяжнюк. К тем семи причалам, которые появились в регионе за последние 3-4 года, включая причалы в Старой Ладоге, Киришах, Дубровке и на острове Коневец, прибавятся созданные в рамках проекта "Туристский коридор "Санкт-Петербург - Сайма": причалы станут необходимой инфраструктурой для туристических маршрутов, объединяющих Санкт-Петербург и Ленобласть с финскими городами озерного района Сайма: Савонлинной, Иматрой, Лаппеенрантой и Миккели.

Ранее комитет по туризму Ленинградской области рассказал о новом водном маршруте "Выборг-Приозерск".