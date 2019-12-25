В Ленобласти начали закрывать детские площадки

Местные жители поделилось фото-доказательствами.

Детские и спортивные площадки в нескольких районах Ленобласти закрыли с помощью оградительной ленты. Об этом сообщили жители нескольких районов, поделившись фотографиями в сообществе "Минус коронавирус. Ленобласть" во ВКонтакте.

Первый пост с доказательствами закрытия разместил житель поселка Щеголово во Всеволожском районе:

Аналогичные фотографии были сделаны в Сертолово, Сланцах и селе Никольское Тосненского района:

Ранее мы сообщали о том, что петербургский общепит маскируется под магазины с едой на вынос.

Фото: ВКонтакте / minuscovid_lo