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В Ленобласти начали закрывать детские площадки
Сегодня, 14:18
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lizapoluda

В Ленобласти начали закрывать детские площадки

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Местные жители поделилось фото-доказательствами.

Детские и спортивные площадки в нескольких районах Ленобласти закрыли с помощью оградительной ленты. Об этом сообщили жители нескольких районов,  поделившись фотографиями в сообществе "Минус коронавирус. Ленобласть" во ВКонтакте.

Первый пост с доказательствами закрытия разместил житель поселка Щеголово во Всеволожском районе:

Аналогичные фотографии были сделаны в Сертолово, Сланцах и селе Никольское Тосненского района:

Ранее мы сообщали о том, что петербургский общепит маскируется под магазины с едой на вынос.

Фото: ВКонтакте / minuscovid_lo

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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