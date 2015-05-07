В Ленобласти начали взрывать лед из-за угрозы подтопления

Взрывные работы на реке Сясь прошли успешно.

В Ленинградской области 25 марта начали взрывать лед из-за угрозы подтопления, передает "Peterburg2".

По словам комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Вячеслава Рябцева, взрывные работы на реке Сясь прошли успешно. Планируется повторить эти меры на реках Свирь, Оять и Паша.

Как рассказал замначальника ГУ МЧС России по Ленобласти, начальник управления гражданской обороны и защиты населения Евгений Мусиенко, в зоне подтопления расположен 131 населенный пункт, в зоне риска оказывается почти 10 тыс. жителей.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 25 марта местами воздух прогреется до +11 градусов.

Фото: pexels

