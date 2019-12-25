В Ленобласти 25 марта местами воздух прогреется до +11 градусов

МЧС в очередной раз напоминает, что выход на лед опасен для жизни!

Перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 24 марта на западе региона пройдет небольшой дождь и мокрый снег, днем в большинстве районов – небольшие, местами умеренные дожди, на востоке – с мокрым снегом.

Ночью столбик термометра опустится до -3..+2, местами до -8 градусов. Днем воздух прогреется до +3..+8, на юго-западе до +11 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

МЧС в очередной раз напоминает, что выход на лед опасен для жизни!

Фото: Piter.tv; МЧС