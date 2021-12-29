В Ленобласти началась подготовка к весенним дорожным работам

Государственные контракты на ремонт были заключены ГКУ "Ленавтодор" в конце прошлого года.

Уже весной этого года в Ленобласти приступят к ремонту участков Гостилицкого и Приморского шоссе, дороги от Юкков до Кузьмолово, трассы на Лодейное Поле, подъезда к Шлиссельбургу и подъезда к Выборгу от "Скандинавии". Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

На Гостилицком шоссе работы будут проходить на участке от деревни Порожки до перекрестка с "Южным полукольцом". На Приморском шоссе (дорога Зеленогорск – Выборг) – от Попово до самого въезда в Выборг. На дороге Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь обновят участок около поворота на деревню Тервеничи. Дорога Юкки – Кузьмолово идет в ремонт практически целиком от Юкков через Порошкино и Кузьмолово до перекрестка с Токсовском шоссе. Подъезды к Выборгу и Шлиссельбургу обновятся целиком до федеральной трассы "Скандинавия" и Мурманского шоссе соответственно.

Позже дорожный комитет и "Ленавтодор" представят полную программу ремонтов в этом году. Программа составлена на основе пожеланий самих жителей.

Известно, что этим летом Ленобласть получит 500 млн рублей федеральных субсидий на ремонт трех дорог Всеволожского и Гатчинского районов. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в области планируется отремонтировать около 100 километров трасс.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти