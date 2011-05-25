В Ленобласти начала работать онлайн-линия для бизнеса

Компании, столкнувшиеся с трудностями из-з санкций, могут получить помощь.

В среду, 23 марта, стало известно, что в Ленинградской области появилась специальная онлайн-линия для бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

Так, те компании, у которых появились трудности из-за санкций, могут получить помощь администрации региона и профильных ведомств. Обращение можно отправить, заполнив форму по ссылке https://813.ru/opros.

Ранее в "Кризисном центре помощи женщинам" в Петербурге хотят открыть отделение для мужчин. Представитель губернатора в городском парламенте отметил, что мужчинам тоже нужна помощь.

Фото: pexels

