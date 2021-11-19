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В "Кризисном центре помощи женщинам" в Петербурге хотят открыть отделение для мужчин
Сегодня, 14:40
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В "Кризисном центре помощи женщинам" в Петербурге хотят открыть отделение для мужчин

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Представитель губернатора в городском парламенте отметил, что мужчинам тоже нужна помощь.

Количество обращений от мужчин в Кризисный центр возросло с начала года возросло. В связи с этим власти хотят открыть в "Кризисном центре помощи женщинам" отделение для мужчин. Об этом на заседании в ЗакСе сказал Константин Сухенко.

Целью деятельности отделения будет "сохранение, поддержание и восстановление психического и социального здоровья мужчин", в том числе тех, у которых есть дети.

Строить отдельный центр при этом считают преждевременным, обращения есть, но их не так много. 

Ранее Piter.tv писал о том, что волонтёрские центры психологической помощи откроются в Петербурге.

Фото: Pexels 

Теги: кризисный центр, мужчины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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