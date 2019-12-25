50% петербургских мужчин против выхода на пенсию на 5 лет позже женщин

Мужчин усматривают признаки гендерной дискриминации в разном возрасте выхода на пенсию.

В Петербурге 50% мужчин против выхода на пенсию на 5 лет позже женщин. Практику более позднего выхода мужчин на пенсию по возрасту считает дискриминирующей каждый второй представитель сильного пола. Об этом рассказали специалисты сервиса SuperJob.

В Северной столице 50% мужчин усматривают признаки гендерной дискриминации в разном возрасте выхода на пенсию: "У нас равноправие!" Женщины поддерживают данную точку зрения заметно реже (20%), их основные доводы: "Мужчины умирают раньше женщин"; "У мужчин, как правило, работа связана с большой физической нагрузкой. К 65 годам здоровья может не остаться".

При этом, каждая вторая женщина против того, чтобы считать дискриминацией более поздний выход мужчин на пенсию, акцентируя внимание на многозадачности роли женщины в семье. Мужчин, разделяющих эти убеждения, – 35%.

Фото: Piter.tv