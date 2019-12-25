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В Ленобласти на уборку региональных трасс вышли почти 400 машин спецтехники
Сегодня, 10:34
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nastya960

В Ленобласти на уборку региональных трасс вышли почти 400 машин спецтехники

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Трассы в регионе обрабатывают солевыми растворами.

Около 400 машин спецтехники вышли в среду убирать региональные дороги в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Трассы в регионе обрабатывают солевыми растворами. Местами снегопад в течение дня усилится, а температура воздуха будет повышаться. Помимо выпавшего снега специалистам пришлось убирать деревья, которые повалил шквальный ветер.

Водителей просят держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Главный синоптик Петербурга рассказал, когда закончится снегопад.

Фото: Piter.TV

Теги: снег, уборка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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