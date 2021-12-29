В Ленобласти на покупку ноутбуков для школ потратят 64 млн рублей

Для 36 школ закупят 1036 ноутбуков.

В Ленобласти к началу учебного года 2022 года обновят школьную технику. Уже 5 марта будут подведены итоги аукциона на поставку ноутбуков в региональные школы.

Средства выделят областной и федеральный бюджеты, также часть трат компенсирует бюджет того муниципалитета, куда поставят технику.

Для 36 школ закупят 1036 ноутбуков стоимостью 64 миллиона рублей. Срок поставки техники – до 30 июня 2022 года.

Также Ленобласть закупит низкопольные и газомоторные автобусы.

Фото: pexels