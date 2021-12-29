В Ленобласти на покупку ноутбуков для школ потратят 64 млн рублей

В Ленобласти к началу учебного года 2022 года обновят школьную технику. Уже 5 марта будут подведены итоги аукциона на поставку ноутбуков в региональные школы.
Средства выделят областной и федеральный бюджеты, также часть трат компенсирует бюджет того муниципалитета, куда поставят технику.
Для 36 школ закупят 1036 ноутбуков стоимостью 64 миллиона рублей. Срок поставки техники – до 30 июня 2022 года.
Также Ленобласть закупит низкопольные и газомоторные автобусы.
Фото: pexels
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