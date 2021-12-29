Ленобласть закупит низкопольные и газомоторные автобусы

Область ежегодно субсидирует приобретения перевозчиков, возмещая 30% стоимости транспорта.

Власти Ленобласти закупят низкопольные и газомоторные автобусы. Комитет по транспорту региона уже начал прием заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказал председатель областного комитета по транспорту Михаил Присяжнюк, власти поддерживают перевозчиков в приобретении современных автобусов. Область ежегодно субсидирует приобретения, возмещая 30% стоимости транспорта.

Благодаря субсидии в прошлом году в регионе приобрели 36 низкопольных автобусов, адаптированных для маломобильных граждан и инвалидов. Их запустили на маршрутной сети Сертоловского поселения. Также в области за 18 млн рублей закупили 6 газомоторных низкопольных автобусов большой вместимости.

Ранее в Ленобласти закупили новую лесопожарную технику.

Фото: Piter.TV