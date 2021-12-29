В Ленобласти закупили новую лесопожарную технику

В этом году власти области планируют приобрести еще 12 единиц лесопожарной техники.

Управление лесами Ленобласти получило новую партию лесопожарной техники: три бортовых грузовых автомобиля на базе полноприводного шасси "КАМАЗ". Об этом 10 января сообщили в пресс-службе администрации региона.

Новые автомобили отличаются высокой проходимостью в условиях бездорожья и большой грузоподъемностью. Техника оснащена съемными емкостями для воды и крано-манипуляторными установками. Более того, в этом году власти области планируют приобрести еще 12 единиц лесопожарной техники.

В прошлом году в запас региона поступили 77 единиц техники и оборудования: 46 единиц лесопожарной техники и 31 единица лесохозяйственного оборудования. Также в области обновили и иную спасательную технику.

В Петербурге в этом году планируется построить новые пожарные депо. Они появятся в Калининском и Красносельском районах.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти