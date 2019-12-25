В Ленобласти на карантин переведут отдельные дома и населенные пункты

Запрет распространяется даже на вынос мусора и покупку еды.

Все жители небольших населенных пунктов и домов Ленобласти, в которых обнаружены зараженные коронавирусной инфекцией, будут переведены на карантин. Об этом сообщил Александр Дрозденко.

Так, граждане, которые получат предписание Роспотребнадзора, не смогут выносить мусор и ходить в магазины. Помощь в этих бытовых нуждах окажут волонтерские организации.

Глава региона отметил, что соблюдение новых мер поставят на жесткий контроль Роспотребнадзора. Тем, кто попытается нарушить запрет, может грозить уголовная ответственность.

Регион готов оказать финансовое содействие всем гражданам, подпавшим под карантинные ограничения:

Неработающие – получат все предусмотренные для них выплаты, например, пенсии или пособия по безработице. Самозанятые или те, кто имел свой бизнес, но не может работать в режиме карантина – получать компенсации через Центры занятости и Службу соцзащиты населения. Кроме федеральных выплат в регионе предусмотрены компенсации от 5 до 7 тысяч, а также выплаты на детей до 18 лет по 5 тысяч рублей. – подчеркнул губернатор

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области