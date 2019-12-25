В Ленобласти на год закупают 620 мешков для трупов

Договор заключается до конца 2022 года, начальная сумма - 129 тыс. 580 рублей.

Во вторник, 28 декабря, Бюро судебно-медицинской экспертизы Ленинградской области объявило конкурс на закупку мешков для хранения тел.

Согласно данным сайта госзакупок, во вторник стартовал аукцион на поставку патологоанатомических мешков для областного бюро судмедэкспертизы. Договор заключается до конца 2022 года, начальная сумма - 129 тыс. 580 рублей.

В техзадании указали, что необходимо 620 одноразовых мешков из черного полиэтилена. Они должны быть влагонепроницаемыми, длина одного мешка – не менее 2 метров 20 сантиметров, грузоподъемность – от 160 кг. В центре пакета должна быть молния, прошитая по всей длине.

Отметим, что заявки принимаются до 14 января, аукцион состоится 17 января.

Ранее в Ленобласти волки съели собаку на цепи. Ночью 22 декабря волки загрызли пса, сидевшего на цепи у своей будки в Тосненском районе.

Фото: pixabay

