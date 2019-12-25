В Ленобласти на ИВЛ находится 24 пациента в пневмонией и коронавирусом

Оборудование продолжит поступать в больницы области в ближайшие два месяца.

В Ленинградскую область поступило 286 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

В течение двух месяцев в область привезут еще 160 единиц оборудования. На данный момент их количество, с учетом новых, составляет 754.

По состоянию на 5 октября, помощь ИВЛ требуется 24 пациентам с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что количество новых случаев коронавируса в Ленобласти за сутки выросло на 82.

Фото: Piter.TV