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В Ленобласти на ИВЛ находится 24 пациента в пневмонией и коронавирусом
Сегодня, 11:45
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nadezhda_sib

В Ленобласти на ИВЛ находится 24 пациента в пневмонией и коронавирусом

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Оборудование продолжит поступать в больницы области в ближайшие два месяца.

В Ленинградскую область поступило 286 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

В течение двух месяцев в область привезут еще 160 единиц оборудования. На данный момент их количество, с учетом новых, составляет 754. 

По состоянию на 5 октября, помощь ИВЛ требуется 24 пациентам с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что количество новых случаев коронавируса в Ленобласти за сутки выросло на 82. 

Фото: Piter.TV

Теги: ивл, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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