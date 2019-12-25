В Ленобласти на 98% пресекли нелегальную рубку леса

Нарушений стало гораздо меньше по сравнению с 2007 годом.

С 2007 года незаконная вырубка леса в Ленинградской области уменьшена на 98%. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Эффективность борьбы связывают с передачей федеральных полномочий в распоряжение региона 13 лет назад. С этого времени замечены наглядные улучшения: так, в 2007-ом было зафиксировано 1000 незаконных срубок, когда как в 2020 их число уменьшилось до 139.

При этом уменьшились и средние размеры ущерба. Объем стандартной нелегальной вырубки сейчас составляет 6,9 кубических метров.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти устраняют 16 мест концетрации ДТП в нескольких районах.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области