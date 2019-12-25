В Ленобласти на 98% пресекли нелегальную рубку леса

С 2007 года незаконная вырубка леса в Ленинградской области уменьшена на 98%. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Эффективность борьбы связывают с передачей федеральных полномочий в распоряжение региона 13 лет назад. С этого времени замечены наглядные улучшения: так, в 2007-ом было зафиксировано 1000 незаконных срубок, когда как в 2020 их число уменьшилось до 139.
При этом уменьшились и средние размеры ущерба. Объем стандартной нелегальной вырубки сейчас составляет 6,9 кубических метров.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти устраняют 16 мест концетрации ДТП в нескольких районах.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все