Жительница Ленобласти обвинила мигранта в совращении ее 11-летней дочери

Подозреваемым оказался 50-летний гражданин Узбекистана.

Вечером 2 февраля в полицию Подпорожского района Ленобласти обратилась 41-летняя женщина, работающая швеей. Она обвинила 50-летнего гражданина Узбекистана в совращении ее 11-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней были совершены 31 января в одной из квартир дома №14 на Красноармейской улице в Подпорожье. Подозреваемого задержали возле дома №40 на Свирской улице. Его поместили в изолятор.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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