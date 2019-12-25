В Красном селе задержали пьяного мужчину за совращение падчерицы

Мужчина приставал к девочке, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В воскресенье, 31 января, в полицию Петербурга обратилась гражданка республики Молдова. Женщина обвинила своего супруга в совращении ее дочери 2004 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, все произошло в деревне Торики, в СНТ "Дружба". Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки.

В этот же день подозреваемого поймали в Красном Селе. Он находился в нетрезвом состоянии. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что жительница Соснового Бора нашла в телефоне знакомого интимные фото своей 8-летней дочери.

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