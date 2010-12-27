В Ленобласти мужчина заколол собственного брата

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Преступник находится под стражей.

В Волосовском районе Ленобласти 30-летний мужчина убил собственного брата. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

О происшествии стало известно 25 октября. Обвиняемый пришел в гости к своему родственнику. В ходе диалога между ними произошла ссора. Не справившись с агрессией, мужчина напал на своего 28-летнего брата. В результате от ударов в грудь и другие части тела младший брат скончался на месте.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по 105-ой статье УК РФ (Убийство). В ходе следствия также выяснилось, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение разных преступлений.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти появится оптово-распределительный центр с/х продукции.

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