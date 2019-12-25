В Ленобласти мужчина ударил жену в грудь сувенирным японским мечом

Пострадавшую доставили в больницу Всеволожска.

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина с японском мечом напал на жену. Об этом стало известно Piter.tv.

В посёлке Рахья 8 декабря во время застолья пьяный 36-летний мужчина накинулся на свою 31-летнюю жену. Он схватил сувенирную катану и вонзил её в грудь супруге. Пострадавшую доставили в больницу Всеволожска.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан задержан.

Ранее петербуржца отправили в колонию на 2 года за то, что он избил мать из-за 200 рублей.

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