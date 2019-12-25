Петербуржца отправили в колонию на 2 года за то, что он избил мать из-за 200 рублей

Обвиняемый вину признал частично, заявив, что просто оттолкнул мать.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении местного жителя, который угрожал убить собственную мать из-за денег. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города на Неве.

Суд установил, что ночью 14 октября 2020 года обвиняемый в квартире на Озерковой улице требовал от своей 65-летней матери деньги. Она отказала ему, тогда мужчина ударил её кулаков в нос и грудь, затем с ножом стал угрожать. Получив 200 рублей, мужчина ушел.

Обвиняемый вину признал частично, заявив, что просто оттолкнул мать. Суд признал назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии общего режима.

Ранее врач-анестезиолог избил петербуржца, повредившего багажник его авто.

Фото: Piter.tv