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Врач-анестезиолог избил петербуржца, повредившего багажник его авто
Сегодня, 10:54
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Врач-анестезиолог избил петербуржца, повредившего багажник его авто

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Врача отпустили под обязательство о явке.

На Светлановском проспекте врач-анестезиолог городской больницы избил петербуржца, повредившего багажник его автомобиля. 

Как стало известно Piter.TV, вечером 1 декабря в 19-й отдел полиции поступила телефонограмма из Елизаветинской больницы. Медики рассказали, что на прошлой неделе, 26 ноября, из квартира дома №22/2 по Яхтенной улице с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, в тяжелом состоянии госпитализирован 32-летний мужчина. Мужчина рассказал, что около 17 часов у дома №21 по Светлановскому проспекту его избил неизвестный. 

В этот же день у дома №21 полиция задержала 62-летнего врача-анестезиолога, который ударил нетрезвого пострадавшего, поскольку тот повредил багажник его машины. Врача отпустили под обязательство о явке.

Ранее мы писали, что сожитель ударил в грудь 60-летнюю женщину на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV

Теги: врач-анестезиолог, избиение, светлановский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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