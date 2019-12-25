Врач-анестезиолог избил петербуржца, повредившего багажник его авто

Врача отпустили под обязательство о явке.

На Светлановском проспекте врач-анестезиолог городской больницы избил петербуржца, повредившего багажник его автомобиля.

Как стало известно Piter.TV, вечером 1 декабря в 19-й отдел полиции поступила телефонограмма из Елизаветинской больницы. Медики рассказали, что на прошлой неделе, 26 ноября, из квартира дома №22/2 по Яхтенной улице с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, в тяжелом состоянии госпитализирован 32-летний мужчина. Мужчина рассказал, что около 17 часов у дома №21 по Светлановскому проспекту его избил неизвестный.

В этот же день у дома №21 полиция задержала 62-летнего врача-анестезиолога, который ударил нетрезвого пострадавшего, поскольку тот повредил багажник его машины. Врача отпустили под обязательство о явке.

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Фото: Piter.TV