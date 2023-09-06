Под Петербургом мужчина раскопал могилу своей матери

По словам задержанного, он хотел переместить останки матери в новый гроб, однако ему не хватило сил.

Правоохранители задержали жителя Выборгского района Ленобласти, раскопавшего могилу своей матери. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону 1 сентября.

В полицию 31 августа от администрации кладбища в поселке Подборовье поступила информация о раскопанной могиле, в которой в 2021 году захоронили женщину 1952 года рождения. При этом гроб с останками был на месте.

Полицейские установили, что к странным действиям причастен 39-летний сын умершей, проживающий в Селезнево. По словам задержанного, он хотел переместить останки матери в новый гроб, однако ему не хватило сил. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

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Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)