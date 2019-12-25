В Ленобласти мужчина после пьяного застолья ударил хозяина квартиры и забрал его машину

Автомобиль был найден в кювете у деревни Липа Лужского района.

В воскресенье, 8 ноября, в полицию поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что знакомый забрал его ВАЗ-21074 и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Оказалось, что сначала мужчины распивали спиртные напитки. Во время застолья возникла ссора, в результате которой гость ударил хозяина квартиры, забрал ключи от его машины и скрылся.

Автомобиль был найден в кювете у деревни Липа Лужского района. Там же был и злоумышленник, которого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным ТС без цели хищения".

Таксист нашел труп в заброшенном ангаре на улице Станция Нева.

Фото: Piter.tv