Таксист нашел труп в заброшенном ангаре на улице Станция Нева

На вид погибшему около 50 лет.

Накануне в полицию обратился водитель такси, который нашел в заброшенном ангаре труп неизвестного мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Водитель такси нашел тело около 11:05 в заброшенном ангаре у дома 66 по улице Станция Нева. На вид погибшему около 50 лет, у него рассечение лобной области, ссадина волосистой части головы слева, гематома правого глаза, ушибы и ссадины на лице.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Изъято: следы рук, марлевая салфетка со смывом вещества бурого цвета, вырез занавески со следами вещества бурого цвета, 2 кроссовка со следами вещества бурого цвета, осколки и горлышко бутылки со следами вещества бурого цвета, поддон из полимерного материала со следами вещества бурого цвета, вырез одеяла со следами вещества бурого цвета.

На прошлой неделе на Большевиков нашли тело 82-летнего пенсионера в крови.

Фото: Piter.tv