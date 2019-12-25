На Большевиков нашли тело 82-летнего пенсионера в крови

У мужчины были многочисленные травмы голов и тела.

Женщина 5 ноября в десятом часу вечера в подъезде дома по проспекту Большевиков нашла труп мужчины в крови. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По указанному адресу с многочисленными травмами головы и тела обнаружен труп 82-летнего мужчины.

По подозрению в совершении данного преступления разыскивается мужчина 1956 года рождения, проживающий на проспекте Энтузиастов. На месте изъяты: следы пальцев рук, смывы вещества бурого цвета, посуда, ковер со следами бурого цвета, три мобильных телефона.

Ранее в парадной дома на Поэтическом бульваре нашли тело пенсионера.

Фото: Piter.tv