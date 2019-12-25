В парадной дома на Поэтическом бульваре нашли тело пенсионера

Накануне мужчина поссорился с сыновьями.

Около двух часов ночи в среду, 4 ноября, в полицию обратилась жительница дома на Поэтическом бульваре. Как стало известно Piter.TV, женщина рассказала о страшной находке в парадной дома №21/10 – трупе 66-летнего пенсионера, живущего в этом же доме.

Отмечается, что у мужчины выявили черепно-мозговую травму. Со слов бывшей супруги погибшего, накануне вечером пенсионер поссорился с сыновьями и ушел из дома, чтобы снять в банке деньги для аренды квартиры. Камеры зафиксировали, как около половины первого ночи мужчина зашел в подъезд один.

Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы писали, что в Ленобласти двое маленьких детей находились в квартире с мертвыми родителями три дня.

Фото: Piter.TV