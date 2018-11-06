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В Ленобласти мужчина попытался зарезать свою сожительницу
Сегодня, 15:25
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nastya960

В Ленобласти мужчина попытался зарезать свою сожительницу

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Мужчина ранее был судим.

Сотрудники правоохранительных органов Ломоносовского района Лен области задержали 37-летнего мужчину, который подозревается в попытке убийства своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 декабря в квартире в деревне Куттузи. По предварительной информации, пара распивала алкоголь, затем между ними произошла ссора, и мужчина набросился на свою сожительницу с ножом. Он ударил несколько раз её по рукам и шее. Женщине вовремя помогли медики, она осталась жива.

Мужчина ранее был судим, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Ранее в  Пскове отец умершей девочки напал с ножом на лечащего врача.

Фото: pixabay 

Теги: зарезать, покушение
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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