В Ленобласти мужчина попытался зарезать свою сожительницу

Мужчина ранее был судим.

Сотрудники правоохранительных органов Ломоносовского района Лен области задержали 37-летнего мужчину, который подозревается в попытке убийства своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 декабря в квартире в деревне Куттузи. По предварительной информации, пара распивала алкоголь, затем между ними произошла ссора, и мужчина набросился на свою сожительницу с ножом. Он ударил несколько раз её по рукам и шее. Женщине вовремя помогли медики, она осталась жива.

Мужчина ранее был судим, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Ранее в Пскове отец умершей девочки напал с ножом на лечащего врача.

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