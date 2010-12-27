В Ленобласти мужчина остался без ружья

Преступники отобрали оружие, когда мужчина возвращался с охоты в районе поселка Приветнинское.

Житель Ленобласти заявил в полицию о пропаже рюкзака, в котором находилось оружие. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 9 октября. Мужчина возвращался с охоты из Большого Знаменского Болота в направлении трассы. По пути к нему подъехал автомобиль ВАЗ. Неизвестные достали нож и потребовали рюкзак с оружием. В результате 32-летнему жителю Ленобласти ничего не оставалось, как отдать свои вещи. Злоумышленники скрылись с места преступления.

Полиция Выборгского района Ленобласти проводит проверку по факту произошедшего.

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