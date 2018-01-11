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В Ленобласти мужчина обвинил соседа в жестоком обращении с животными
Сегодня, 11:43
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ruzannar

В Ленобласти мужчина обвинил соседа в жестоком обращении с животными

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Сотрудники полиции опросили подозреваемого.

Как сообщила пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 18 июля в полицию Киришского района  обратился мужчина. Он заявил, что сосед по садоводству убил его кота, выстрелив в холку.

Также потерпевший уточнил, что питомец пропал несколько дней назад: когда хозяин нашел тело убитого кота, то увидел у него на шее отверстие от металлической пульки. Сотрудники полиции опросили соседа, тот признался, что хоть и имеет пневматический пистолет, но кота не убивал. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили, что при пожаре на Краснопутиловской спасли кота.

Фото: Pixabay

Теги: жестокое обращение с животным, защита животных, насилие в отношении животных
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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