В Ленобласти мужчина обвинил соседа в жестоком обращении с животными

Сотрудники полиции опросили подозреваемого.

Как сообщила пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 18 июля в полицию Киришского района обратился мужчина. Он заявил, что сосед по садоводству убил его кота, выстрелив в холку.

Также потерпевший уточнил, что питомец пропал несколько дней назад: когда хозяин нашел тело убитого кота, то увидел у него на шее отверстие от металлической пульки. Сотрудники полиции опросили соседа, тот признался, что хоть и имеет пневматический пистолет, но кота не убивал. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили, что при пожаре на Краснопутиловской спасли кота.

Фото: Pixabay