В Ленобласти мужчина признался в убийстве зятя

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Как сообщила пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 3 июля в полицию Ломоносовского района обратился 70-летний мужчина с чистосердечным признанием. Он заявил, что убил родственника.

По предварительной версии, подозреваемый поссорился со своим зятем и ударил его отверткой в д. 7 по ул. Школьной деревни Гостилицы, от полученных травм тот скончался. Пенсионер решил избавиться от тела и отвез его на свалку недалеко от дома, где закопал и спрятал под мусором. В ходе осмотра полицейские нашли труп в указанном месте.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что полиция задержала грабителя, который убил пенсионерку в парке Александрино.

Фото: Piter.tv.