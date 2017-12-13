Полиция задержала грабителя, который убил пенсионерку в парке Александрино

Он попался оперативникам после очередного преступления.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, полиция Петербурга задержала злоумышленника, который напал на 76-летнюю женщину в парке Александрино. Напомним, что 23 июня он ударил её несколько раз ножом, пытаясь ограбить. Врачам не удалось спасти женщину: от полученных ранений она скончалась в больнице. В розыске убийцы были задействованы все патрульные наряды.

Уже 1 июля утром в полицию поступило известие о новом ограблении неподалеку от пересечения ул. Верности и Карпинского. Преступник ударил по голове жертву и отобрал у нее сумку. Женщина смогла самостоятельно добраться до отдела полиции и рассказать о случившемся. Нападавшим оказался тот же человек.

Оперативники задержали мужчину недалеко от места происшествия: он осматривал содержимое сумочки в кустах. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что названы приметы мужчины, который убил ножом пенсионерку в парке Александрино.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области