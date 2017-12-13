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После убийства пенсионерки задержали целую семью в Колпино
Сегодня, 15:23
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smirenny

После убийства пенсионерки задержали целую семью в Колпино

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Тело женщины обнаружили 5 сентября.

В воскресенье, 6 августа, стало известно, что полиция Колпинского района задержала подозреваемых в убийстве 80-летней пенсионерки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу  и области. 

В субботу, 5 сентября, в полицию поступила информация о том, что в квартире дома №48 на Пролетарской улице нашли труп женщины. Прибывшие специалисты установили признаки насильственной смерти. По подозрению в убийстве были задержаны нетрезвую 53-летнюю дочь убитой, ее 64-летнего мужа и 36-летнего зятя. Вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен. Мотивы преступления пока не оглашаются. 

Ранее мы писали, что у крематория на Ручьевской дороге нашли скелетированный труп мужчины.

Фото: Piter.TV

Теги: подозрение в убийстве, убийство пенсионерки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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