По подозрению в убийстве бизнесмена задержали двоих жителей Петербурга

Злоумышленники связали руки потерпевшего скотчем и забили его насмерть.

В среду, 21 апреля, Октябрьский районный суд отправил в СИЗО Алана А. и Игоря Л., которых обвиняют в убийстве и разбое, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Следствие предполагает, что в ночь на 31 марта подсудимые, а также несколько неустановленных лиц напали на петербуржца, находившегося на паркинге у дома №18 по улице Адмирала Черокова. Потерпевшего забили до смерти, отбиться он не смог – ему связали руки. Предполагаемые убийцы направились в квартиру жертвы, где застали его сожительницу. Ее избили, а после украли телефон, часы и не менее 500 тысяч рублей.

Задержанные признали вину частично и пробудут под стражей до 1 июня.

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Фото: Объединенная пресс-служба судов