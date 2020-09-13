  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
По подозрению в убийстве бизнесмена задержали двоих жителей Петербурга
Сегодня, 21:07
83
smirenny

По подозрению в убийстве бизнесмена задержали двоих жителей Петербурга

0 0

Злоумышленники связали руки потерпевшего скотчем и забили его насмерть.

В среду, 21 апреля, Октябрьский районный суд отправил в СИЗО Алана А. и Игоря Л., которых обвиняют в убийстве и разбое, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Следствие предполагает, что в ночь на 31 марта подсудимые, а также несколько неустановленных лиц напали на петербуржца, находившегося на паркинге у дома №18 по улице Адмирала Черокова. Потерпевшего забили до смерти, отбиться он не смог – ему связали руки. Предполагаемые убийцы направились в квартиру жертвы, где застали его сожительницу. Ее избили, а после украли телефон, часы и не менее 500 тысяч рублей. 

Задержанные признали вину частично и пробудут под стражей до 1 июня.

Ранее мы писали, что грузовик устроил массовое ДТП на Мурманском шоссе.

Фото: Объединенная пресс-служба судов

Теги: подозрение в убийстве
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии