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В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего мужа
Сегодня, 17:56
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smirenny

В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего мужа

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Женщина сама позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила труп мужа.

По информации правоохранительных органов, 12 сентября 37-летняя петербурженка позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила в квартире на проспекте Наставников труп мужа. 

Сотрудниками полиции было установлено, что накануне ночью женщина сама нанесла ножевое ранение мужчине. По факту произошедшего  возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Подозреваемую задержали, ведется расследование.

Ранее мы писали, что велосипедист заявил об аварии, хотя сам врезался в столб.

Фото: Piter.TV

Теги: задержание, подозрение в убийстве, полиция задержала по подозрению в убийстве
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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