В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего мужа

Женщина сама позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила труп мужа.

По информации правоохранительных органов, 12 сентября 37-летняя петербурженка позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила в квартире на проспекте Наставников труп мужа.

Сотрудниками полиции было установлено, что накануне ночью женщина сама нанесла ножевое ранение мужчине. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Подозреваемую задержали, ведется расследование.

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Фото: Piter.TV