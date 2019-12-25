В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего мужа

По информации правоохранительных органов, 12 сентября 37-летняя петербурженка позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила в квартире на проспекте Наставников труп мужа.
Сотрудниками полиции было установлено, что накануне ночью женщина сама нанесла ножевое ранение мужчине. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Подозреваемую задержали, ведется расследование.
Ранее мы писали, что велосипедист заявил об аварии, хотя сам врезался в столб.
Фото: Piter.TV
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